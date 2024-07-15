У білій сукні і босоніжках із золотими ланцюжками: літній образ від Ешлі Грем

Модель plus-size у всьому білому вийшла на прогулянку.

Ешлі Грем потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Побачивши фотографів, вона радісно їм усміхнулася

Там вона з'явилася у білосніжній обтислій сукні без бретельок, із сіткою і в'язаними елементами.

Вбрання модель поєднала з білими босоніжками з золотими ланцюжками.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Ешлі розпустила волосся, нафарбувала губи нюдовою помадою, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у білій оправі, прикрасила вуха золотими сережками і завершила лук білим манікюром.

Ешлі Грем у мінісукні ніжно-блакитного відтінку з бісером і лелітками підкреслила гарну засмагу.

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