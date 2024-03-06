У білій сукні і прикрасах: чарівна Ліндсей Логан на прем'єрі романтичної комедії у Нью-Йорку

Ліндсей Логан відвідала прем'єру романтичної комедії на Netflix "Ірландське бажання", у якій вона зіграла головну роль. Захід відбувся у Паризькому театрі у Нью-Йорку.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Там акторка постала у гарному образі total white. На ній була довга атласна сукня з пікантним декольте і невеликим драпуванням. На плечі вона накинула елегантне пальто.

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

Логан взула білі босоніжки і значну увагу приділила дорогоцінним прикрасам із камінням: у вухах у неї були сережки-люстри, а на руках – каблучки, браслети і золотий годинник.

Ліндсей зробили укладання з ледь помітними локонами, макіяж із акцентом на пишних віях і манікюр "котяче око".

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

На заході акторка позувала також у компанії свого молодшого брата Дакоти Логана і хрещеної мами свого сина – акторкою Аєшою Каррі, яка також зіграла у цій комедії.

Аєша Каррі, Ліндсей Логан і Дакота Логан / Фото: Associated Press

Про фільм:

Це історія про дівчину Медді, яка опиняється у складній ситуації: чоловік, у якого вона по вуха закохана, заручається з її найкращою подругою. Заплющивши очі на свої почуття, вона погоджується стати дружкою нареченої на весіллі в Ірландії.

Напередодні весілля у неї виникає бажання знайти своє справжнє кохання. І раптом вона прокидається майбутньою нареченою. Але згодом Медді розуміє, що чоловік, за якого вона збирається вийти заміж, може бути не її справжнім коханням.

Фільм "Ірландське бажання" виходить на Netflix 15 березня 2024 року.

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