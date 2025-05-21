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У білій сукні і розкішних прикрасах: Наомі Кемпбелл у ніжному образі позувала у Каннах
54-річна супермодель мала красивий вигляд на червоній доріжці.
Наомі Кемпбелл відвідала Каннський кінофестиваль. Вона прийшла на прем’єру історико- романтичного драматичного фільму «Історія звуку» (The History of Sound).
На червоній доріжці модель з’явилася у ніжному образі. На ній була лаконічна біла сукня максі, без рукавів і з асиметричним вирізом. З одного боку під рукою на вбранні було драпування.
Свій аутфіт Наомі доповнила гарною зачіскою, яка їй дуже пасує, макіяжем із чорними стрілками, жовтими тінями і рожевим блиском на губах, а також ніжно-рожевим манікюром. Вуха вона прикрасила розкішними діамантово-смарагдовими сережками у вигляді листя з краплями, а руки — браслетом і каблучкою-квіткою з діамантами. У руці модель тримала сонцезахисні окуляри.
Шкіра обличчя Кемпбелл має красивий здоровий вигляд, а ще на ньому немає жодної зморшки.
Наомі також сфотографувалася на червоній доріжці зі своїм другом — колишнім головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на прем’єрі фільму «Фуорі» на Каннському кінофестивалі з’явилася у вечірній пишній сукні із золотим металевим корсетом у стилі бароко від Dolce&Gabbana.