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- Шоу-бізнес
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У білій сукні і туфлях кольору лімончелло: новий стильний вихід Памели Андерсон, який хочеться повторити
Акторка перебуває у промотурі комедійного бойовика «Голий пістолет», у якому знялася разом із Ліамом Нісоном.
Папарацці заскочили Памела Андерсон у районі Сохо у Нью-Йорку. Акторка продемонструвала новий стильний літній лук, який хочеться повторити.
Зірка була одягнена у білу сукню міді від нью-йоркського бренду One Of із розписаними вручну біло-жовтими квітами. Вбрання мало широкий комір, американську пройму і широкий пояс, який чудово підкреслив її тонку талію.
Образ Андерсон доповнила шкіряними гостроносими туфлями на шпильках кольору лімончелло. Вона зробила укладання з локонами і легкий макіяж із глянцевим блиском на губах. Вуха акторка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.
Нагадаємо, Памела Андерсон сходила на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом» у сукні по фігурі трендового кольору вершкового масла і з мереживом на подолі.