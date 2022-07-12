У білій сукні і в бежевих мюлях: Розі Гантінгтон-Вайтлі прийшла на фінал Вімблдона в розкішному луку

Розі Гантінгтон-Вайтлі велика шанувальниця лаконічного стилю та пастельних тонів, тому її луки завжди дуже прості, але підібрані зі смаком. На популярний у Великій Британії спортивний захід ексзірка Victoria's Secret прийшла в білій обтислій трикотажній сукні без рукавів від Ralph Lauren, яку доповнила мюлями Gia/Rhw і жакетом Toteme.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Компанію знаменитості на Умблдоні склав її коханий – актор Джейсон Стейтем. Він вибрав біле поло, темно-синій костюм та кеди. Доповнили стильний лук солом'яний капелюх федора та сонцезахисні окуляри.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зовсім нещодавно у пари народилася друга дитина – дівчинка, яку назвали Ізабелла Джеймс. Також вони виховують сина Джека Оскара.

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