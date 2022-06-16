У білій сукні і з синьо-жовтим манікюром: Оля Полякова в ефірі грузинської телепередачі

У білій сукні і з синьо-жовтим манікюром: Оля Полякова в ефірі грузинської телепередачі

Співачка в образі з патріотичними елементами розповіла на грузинському телеканалі про реалії війни в Україні.

Оля Полякова в межах свого візиту до Грузії взяла участь в ефірі вечірньої програми. Там вона розповіла про жахіття війни, яку розв'язала Росія проти України.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

У студії співачка з'явилася у білій сукні міді з рюшами. Талію вона підкреслила темним ремінцем. Свій образ Оля доповнила патріотичним синьо-жовтим браслетом на руці.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Патріотичним також був у Полякової манікюр – синьо-жовтий.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Гарна зачіска і ніжний макіяж з акцентом на чорних стрілках завершив аутфіт зірки.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

"Перебуваючи в Грузії відвідала вечірню програму на телеканалі "IMEDI". Розповіла про реалії війни в Україні, як саме почуваються українці за кордоном, як і ті, хто надалі залишається в країні.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Грузинський народ зазнав на собі випробування війни, тож відчуває спільність з усіма українцями. Саме зараз чимало громадян Грузії ризикують своїм життям, відправляючись захищати Україну. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з росією", - написала Оля.

Нагадаємо, Полякова провела благодійний концерт у Тбілісі, висловивши подяку всьому грузинському народу, який допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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