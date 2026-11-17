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- Шоу-бізнес
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У білій сукні і з сумочкою з пір’ям: Елізабет Дебікі у ніжному аутфіті з'явилася на церемонії
Австралійська акторка доповнила лаконічну сукню пухнастим аксесуаром.
Елізабет Дебікі стала однією з лауреаток ELLE Women in Hollywood 2026.
На доріжці акторка позувала у ніжному аутфіті. На ній була біла сукня з атласним блиском.
Вбрання на широких бретелях мало глибокий округлий виріз і приталений силует. До вбрання Дебікі підібрала невелику білу сумочку, оздоблену довгим пір’ям.
Образ доповнили блискучі сережки і сріблястий браслет, який обвивав зап’ясток. У неї було укладання з підкрученими кінчиками і макіяж з довгими віями.
Нагадаємо, Елізабет Дебікі у приталеному жакеті і з червоною помадою постала на заході у Нью-Йорку.
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