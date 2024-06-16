У білій сукні і з великим тортом: Соломія Вітвіцька святкує день народження

Ведуча ТСН та "1+1 Марафон" відсвяткувала свій день народження у Львові.

Сьогодні, 16 червня, Соломія Вітвіцька святкує свій днь народження.

Ведуча опублікувала відео, на якому вона постала з великим білим тортом із золотим декором і свічкою.

Соломія продемонструвала красивий ніжний образ у білій ажурній сукні з тканинним поясом. Свій аутфіт зірка доповнила рівним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і перлинним намистом.

"Мій день. Дякую ЗСУ за можливість! Дякую батькам. Дякую коханому, що сяють очі. Дякую усім, хто поруч та розділили зі мною моє свято. Ви для мене важливі!" – написала Вітвіцька.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька у блакитно-жовтому костюмі прийшла на прем'єру анімаційного фільму "Ґарфілд".

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