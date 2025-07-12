У білій сукні, яка відкривала плече: акторка Ханна Веддінгем прийшла на Вімблдон

Ханна Веддінгем / © Getty Images

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Акторка Ханна Веддінгем, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя, відвідала один із найвідоміших тенісних чемпіонатів у світі — Вімблдонський тенісний турнір у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

Ханна була одягнена в білу елегантну і жіночну сукню з драпуванням. Вбрання міді акторка носила приспустивши з одного плеча, а ось поділ у нього був асиметричним. Образ Веддінгем доповнила яскравими окулярами зеленого кольору, безліччю золотих прикрас, сумкою від Stella McCartney у руці та мюслями зеленого відтінку. Волосся Ханни було зібрано у високу зачіску з легкими локонами.

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Раніше зірка серіалів «Гра престолів» та «Тед Лассо» потрапила під приціл папараці на десятий день чемпіонату. На ній була червона сукня з підкресленою талією, американською проймою та коміром-галтером. Аутфіт Веддінгем доповнила білими мюлями з бантами та червоною сумкою Dolce&Gabbana.

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Ханна Веддінгем / © Getty Images

Така ж модель сумки є у принцеси Кейт і вона неодноразово з нею з’являлася на Вімблдоні у різні роки.

Ганна Веддінгем / © Associated Press Ганна Веддінгем / © Getty Images Ганна Веддінгем / © Associated Press Ганна Веддінгем / © Getty Images Ганна Веддінгем / © Associated Press Ганна Веддінгем / © Associated Press Ганна Веддінгем / © Associated Press Ганна Веддінгем / © Associated Press Ганна Веддінгем / © Getty Images