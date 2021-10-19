У білій сукні: красива Ріта Ора в обіймах коханого сходила на прем'єру фільму

У білій сукні: красива Ріта Ора в обіймах коханого сходила на прем'єру фільму

30-річна Ріта Ора вийшла на доріжку практично в образі нареченої.

Британська співачка була присутня на прем'єрному показі фільму "Вічні" від Marvel Studios, який відбувся минулої ночі в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Її супроводжував коханий, 46-річний новозеландський актор і режисер Тайка Вайтіті. Роман пара перестала приховувати від публіки ще влітку.

Ріта продемонструвала образ в обтислій білій сукні з блискучою торочкою, невеликим шлейфом і вирізом на декольте. Образ зірка доповнила сріблястим клатчем, кількома каблучками, сережками-висячками у вухах і непомітним макіяжем. Біляве волосся Ріта зібрала шпилькою ззаду, а кілька пасом випустила спереду. Ріта мала чудовий вигляд.

Ріта Ора і Тайка Вайтіті / Getty Images

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Її обранець був одягнений в сірий смугастий костюм, під який одягнув білу сорочку і тонку чорну краватку, а також взув чорні шкіряні туфлі. Свою кохану Тайка обійняв за талію, коли вони разом позували перед камерами фотографів.

Нагадаємо, показ фільму "Вічні" відвідали також Анджеліна Джолі з дітьми, Сальма Гаєк з донькою Валентиною та інші зірки стрічки: Річард Медден, Кіт Герінґтон, Дона Лі, Джемма Чан і Лорен Рідлофф. Картина розповідає про расу безсмертних істот з надлюдськими здібностями, що таємно живуть на Землі.

Сальма Гаєк з донькою Валентиною / Getty Images

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