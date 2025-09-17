У білій сукні креативного дизайну: стильну Єву Лонгорію сфотографували в Нью-Йорку

Єва Лонгорія / © Getty Images

50-річна зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Єва Лонгорія продемонструвала ефектне вбрання на вулицях Нью-Йорка — акторка одягла білосніжну сукню в поєднанні з білими туфлями-човниками.

Єва в такому вбранні потрапила під приціл папараці, коли прямувала на інтерв’ю шоу «Пізно ввечері з Сетом Маєрсом». Її сукня мала короткі рукави та комір-стійку, а також обтислий ліф і спідницю з драпуванням. Вбрання мало ще одну цікаву, хоча й малопомітну деталь — асиметрію спереду на животі.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Дуже гарний вигляд її сукня мала з золотими прикрасами, які вона поєднала з нею, а також з макіяжем і своїм темним розпущеним волоссям.

Білий колір для своїх появ Лонгорія обирає часто, і він справді дуже їй личить. Наприклад, білу сукню з вирізом вона вдягала на галавечір в Іспанії.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Також Лонгорія вийшла на подіум у приголомшливій білій сукні від бренду Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінгьєрі, яка живе і працює в Лос-Анджелесі.

Єва Лонгорія / © Associated Press