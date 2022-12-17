У білій сукні, шапці і рукавичках: фаворитка "Холостяка-12" в образі Снігової королеви з'явилася на церемонії троянд

Катя Лозовицька постала у сукні з оголеними плечами і в хутряних шапці та рукавицях.
В ефірі каналу СТБ показали восьмий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
На церемонії троянд учасниці проєкту з'явилися у всьому білому. Однією з найефектніших була фаворитка шоу - 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька. Перед холостяком вона з'явилася в образі Снігової королеви.
На Каті була довга біла сукня з вишитими квітами і камінням, а також з оголеною лінією плечей.
Її аутфіт доповнила біла хутряна висока шапка, з-під якої визирали локони, і великі хутряні рукавички. На обличчі був макіяж, виконаний у шоколадних відтінках.
У дописі Лозовицька прокоментувала церемонію троянд, яка минула. До речі, під час неї Катя виборола собі індивідуальне побачення з АЛексом Топольським.
"Все в твоїх руках"… точніше у рукавичках. Ще одну церемонію пройдено. Наче троянди вручені і можна було б розслабитись, але ні! На завершення нас всіх чекав виклик - чи зможемо ми порозумітись між собою та розділити побачення.
Я знала точно, що буду стояти до останнього і без індивідуального побачення не залишусь. Це якраз той момент, коли я не буду осторонь, якщо мені щось потрібне і важливе. В мене були чіткі аргументи і позиція (на жаль, не все було показано в ефірі і ніхто мені побачення не "віддавав"). Так чи інакше – побачення моє", - написала Катя.
Нагадаємо, у восьмому випуску проєкт залишила ще одна учасниця. Хто це, дивіться тут.
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