У білій сукні-сітці: Єва Лонгорія захопила розкішною фігурою

Єва Лонгорія відвідала книжкову ярмарку у коледжі Маямі-Дейд, у Маямі, де її колега Керрі Вашингтон презентувала свої мемуари "Густіше, ніж вода".

48-річна Лонгорія продемонструвала свої форми в білій обтислій сукні, грайливо розстебнувши кілька ґудзиків на декольте і доповнивши її прозорими босоніжками на підборах.

Єва розпустила своє каштанове волосся, зробивши укладання, насичений макіяж на обличчі і одягнувши золоті сережки-кільця. Також у неї був нюдовий манікюр і темний педикюр, на зап'ясті виблискував золотий браслет, а на пальцях золотий перстень і тонка обручка, посипана діамантами.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

У Instagram Єва опублікувала кумедний ролик, де знята разом із Вашинготон.

Минулого свого виходу Єва Лонгорія продемонструвала образ з іншою зачіскою, з'явившись на заході, організованому Домом Chanel у Музеї кіно Академії в Лос-Анджелесі.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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