У білій сукні та діамантах зі зміями на шиї: Наомі Кемпбелл на вечірці на свою честь

Зірка виблискувала перед фотографами в total look.
У Лондоні в Музеї Вікторії та Альберта відкрилася виставка "Наомі: у моді", присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл та її 40-річній кар'єрі. Запуск виставки модель відсвяткувала грандіозною вечіркою у Лондоні, на яку покликала друзів, зірок та стилістів. Сама Наомі з'явилася в білому вбранні - довгій сукні, яка була виконана у вигляді смокінгу.
Вбрання прикрашало глибоке декольте, галтер і розріз на спідниці, що відкривав її довгі ноги. На талії вбрання були невеликі складки тканини.
Також супермодель одягла білі туфлі та сонцезахисні окуляри. На обличчі Кемпбелл зробила яскравий макіяж, а її шию, вуха та зап'ястя прикрашали коштовності із діамантами у вигляді змій від бренду Bvlgari.
Декількома місяцями раніше в Лондоні відбулася фотосесія присвячена запуску цієї виставки. Тоді Наомі вийшла на публіку у вінтажному костюмі від Alexander McQueen сірого кольору.
Також супермодель знялася у рекламі цього заходу.
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