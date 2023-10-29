У білій сукні та двоколірних туфлях: Вікторія Бекхем на світській тусовці з дружиною Мессі

Вікторія Бекхем все більше часу проводить із дружиною Лео Мессі – Антонеллою Рокуццо.
Днями дружина Девіда Бекхема відвідала разом із Антонеллою та іншими гостями якийсь модний захід. Дружина футболіста Мессі опублікувала фото у своєму блогу в Instagram.
Антонелла та Вікторія зображені з іншими дівчатами на заході. На Бекхем біла сукня-міді з драпуванням на талії, неглибоким V-подібним декольте та короткими рукавами. Взута дизайнерка у двокольорові туфлі-човники на підборах. Її волосся розпущене і укладене на один бік, на обличчі легкий нюдовий макіяж, а на зап'ясті золотий годинник.
Антонелла одягнена у чорний кроптоп та широкі чорні штани з високою талією. Її волосся також розпущене, на шиї золотий ланцюг, а на обличчі макіяж.
Жінки не вперше збираються разом на одній тусовці. Оскільки Мессі зараз грає в клубі "Інтер Маямі", співзасновником якого є чоловік Вікторії — Девід Бекхем, то і перетинатися на публічних та світських заходах їхні дружини стали частіше.
Раніше Вікторія Бекхем показала, як веселилася з дружиною Мессі на вечірці у Маямі.
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