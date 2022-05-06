У білій сукні та фаті: яким було перше весілля "королеви Голлівуду" Елізабет Тейлор

6 травня 1950 року вперше одружилася дів голлівудського кіно — Елізабет Тейлор. Тоді акторці-початківиці було лише 18 років, а її чоловіком став симпатичний 23-річний Конрад "Нікі" Гілтон-молодший — спадкоємець багатомільйонного готельного бізнесу сім'ї Гілтон.
Весілля пари минуло у церкві Доброго Пастиря в Беверлі-Гіллз, а розкішний прийом відбувся у заміському клубі Bel-Air. Наречена сяяла біля вінця у розкішній білій сукні з шовкового атласу, декольте якої було відкрите та розшите перлами. На виготовлення весільної сукні знадобилося три місяці та 15 швачок. Вона була виконана у найкращих традиціях весільної моди 50-х років – пишна спідниця, довгі рукави, тонка талія та невеликий шлейф.
Авторкою цього образу стала, відома дизайнерка Гелен Роуз, яка також створила культове весільне вбрання для Грейс Келлі. Нібито натхненням для дизайнерки стало вбрання, в якому Тейлор з'явилася на екрані у фільмі "Батько нареченої". 2013 року цю сукню продали на аукціоні за 122 тисячі фунтів стерлінгів.
Медовий місяць молодята провели в Європі, і він тривав лише два тижні. Пізніше у своїх мемуарах акторка згадувала, що насправді її шлюб після цих двох тижнів завершився, а потім настало щире розчарування. Річ у тім, що новий чоловік-мільйонер виявився алкоголіком і любителем азартних ігор, що ображало і молоду Елібет, і її батьків.
Пити Гілтон почав у першу шлюбну ніч і зрідка зупинявся. Після медового місяця Тейлор поїхала додому до матері та подала на розлучення. Офіційно шлюб був розірваний через вісім місяців.
Однак попри невдалу першу спробу, акторка виходила заміж ще сім разів, але більше традиційну білу весільну сукню ніколи не одягала.
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