У білій сукні та фаті: яким було перше весілля "королеви Голлівуду" Елізабет Тейлор

6 травня 1950 року вперше одружилася дів голлівудського кіно — Елізабет Тейлор. Тоді акторці-початківиці було лише 18 років, а її чоловіком став симпатичний 23-річний Конрад "Нікі" Гілтон-молодший — спадкоємець багатомільйонного готельного бізнесу сім'ї Гілтон.

Весілля пари минуло у церкві Доброго Пастиря в Беверлі-Гіллз, а розкішний прийом відбувся у заміському клубі Bel-Air. Наречена сяяла біля вінця у розкішній білій сукні з шовкового атласу, декольте якої було відкрите та розшите перлами. На виготовлення весільної сукні знадобилося три місяці та 15 швачок. Вона була виконана у найкращих традиціях весільної моди 50-х років – пишна спідниця, довгі рукави, тонка талія та невеликий шлейф.

Елізабет Тейлор та Конрад Гілтон-молодший, 1950 рік / Associated Press

Авторкою цього образу стала, відома дизайнерка Гелен Роуз, яка також створила культове весільне вбрання для Грейс Келлі. Нібито натхненням для дизайнерки стало вбрання, в якому Тейлор з'явилася на екрані у фільмі "Батько нареченої". 2013 року цю сукню продали на аукціоні за 122 тисячі фунтів стерлінгів.

Елізабет Тейлор та Конрад Гілтон-молодший, 1950 рік / Associated Press

Медовий місяць молодята провели в Європі, і він тривав лише два тижні. Пізніше у своїх мемуарах акторка згадувала, що насправді її шлюб після цих двох тижнів завершився, а потім настало щире розчарування. Річ у тім, що новий чоловік-мільйонер виявився алкоголіком і любителем азартних ігор, що ображало і молоду Елібет, і її батьків.

Елізабет Тейлор та Конрад Гілтон-молодший, 1950 рік / Associated Press

Пити Гілтон почав у першу шлюбну ніч і зрідка зупинявся. Після медового місяця Тейлор поїхала додому до матері та подала на розлучення. Офіційно шлюб був розірваний через вісім місяців.

Елізабет Тейлор та Конрад Гілтон-молодший, 1950 рік / Associated Press

Однак попри невдалу першу спробу, акторка виходила заміж ще сім разів, але більше традиційну білу весільну сукню ніколи не одягала.

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