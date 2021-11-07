У білій сукні та в компанії нареченого та батьків: Періс Гілтон вийшла у світське суспільство

У білій сукні та в компанії нареченого та батьків: Періс Гілтон вийшла у світське суспільство

40-річна Періс Гілтон відвідала разом із родиною 10-й щорічний галаконцерт LACMA Art+Film у Лос-Анджелесі.

Разом з Періс був її наречений Картер Реум і батьки — Кеті Гілтон і Річард Гілтон.

Періс з'явилася на світському заході в білій максісукні з прозорого тюлю від Pamella Roland усипаній камінням, а свій образ Гілтон доповнила масивним намистом на шиї і дуже насиченим макіяжем на обличчі. Біле довге волосся Періс зібрала у високий хвіст і одягла сережки-цвяшки з діамантами.

Її наречений був одягнений у синій костюм, білу сорочку та чорну краватку-метелика. Батько Періс Річард Гілтон одягнув чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку-метелика, а мама Періс – Геті Гілтон була в чорній сукні-міді з прозорою вставкою на грудях та мереживними елементами, яку доповнила лаконічними туфлями-човниками на підборах. Її біляве волосся було зібране чорним обручем, макіяж на обличчі був дуже насиченим, а у вухах виблискували сережки з великими діамантами.

Періс Гілтон із сім'єю / Getty Images

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