Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У білій сукні та в окулярах: Анджеліну Джолі помітили на зніманнях нового фільму в Римі

Дата публікації
Перегляди
784
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У білій сукні та в окулярах: Анджеліну Джолі помітили на зніманнях нового фільму в Римі

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Голлівудську суперзірку знову помітили у Європі. Вона зараз проводить час у Римі на зніманнях, але не як акторка, а як режисерка.

Анджеліна Джолі працює над майбутнім фільмом "Без крові", який, ймовірно, стане екранізацією однойменного роману італійського письменника Алессандро Барікко. Вже відомо, що головні ролі у фільмі зіграють Сальма Гаєк та Деміан Бічір.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Коли Анджеліну сфотографували надворі пізно ввечері, вона була дуже зосереджена над роботою і щось обговорювала з командою. На знаменитості була легка вільна біла сукня-сорочка та ляпанці від Valentino. На очах Анджеліни були окуляри, через плече висіла камера, а ось волосся вона зібрала у високий пучок.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Анджеліна Джолі відвідала переселенців: як минув візит акторки у Львів

Анджеліна Джолі відвідала переселенців: як минув візит акторки у Львів
Наступна публікація