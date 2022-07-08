У білій сукні та в окулярах: Анджеліну Джолі помітили на зніманнях нового фільму в Римі

Голлівудську суперзірку знову помітили у Європі. Вона зараз проводить час у Римі на зніманнях, але не як акторка, а як режисерка.
Анджеліна Джолі працює над майбутнім фільмом "Без крові", який, ймовірно, стане екранізацією однойменного роману італійського письменника Алессандро Барікко. Вже відомо, що головні ролі у фільмі зіграють Сальма Гаєк та Деміан Бічір.
Коли Анджеліну сфотографували надворі пізно ввечері, вона була дуже зосереджена над роботою і щось обговорювала з командою. На знаменитості була легка вільна біла сукня-сорочка та ляпанці від Valentino. На очах Анджеліни були окуляри, через плече висіла камера, а ось волосся вона зібрала у високий пучок.
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