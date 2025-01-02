У білій сукні та з червоною сумкою: Джорджина Родрігес показала, як святкувала з коханим Новий рік

Зірка обрала вбрання у певних кольорах, щоб притягнути успіх у новому році.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та 39-річний португальський футболіст Кріштіну Роналду зустрічали Новий рік разом зі своїми п'ятьма дітьми на борту яхти в Дубаї. У своєму Instagram дівчина показала, як це було.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Для зустрічі нового 2025-го Джорджина одягла білу сукню з вирізом на спині, яку доповнила білими туфлями на підборах і червоною сумкою Hermes Kelly. Її святковий образ доповнювали аксесуари з діамантами – сережки, каблучки та наручний годинник, а також шуба, схоже, натуральна.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Цікаво, що вбрання у таких кольорах Родрігес обрала не просто так. Вона розповіла, що одягла білу сукню, щоб залучити у життя вдачу, а червону сумку – щоб притягнути гроші.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Також дівчина показала спільне фото із Кріштіану. Вони були зазнімковани на палубі яхти в обіймах, коли дивилися на святковий феєрверк.

instagram.com/georginagio

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес з дітьми та коханим вирушила до Лапландії, де вони святкували Різдво.

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