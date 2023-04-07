У білій сукні та з гарним мейкапом: Сінді Кроуфорд сходила на конференцію

Топмодель, яка давно не виходить на подіум, але іноді знімається для глянцю і продовжує роботу в рекламних кампаніях різних брендів, поділилася у своєму блогу в Instagram знімками із заходу, який відвідала.

Сінді подякувала за запрошення на конференцію, присвячену б'юті-бізнесу, на яку вона приїхала в білій сукні на запах і з не глибоким V-подібним декольте і поясом на талії, підібравши до вбрання нюдові мюлі на шпильці.

Образ для світського виходу манекенниця доповнила масивним золотим браслетом на зап'ясті, каблучкою, насиченим макіяжем та красивим об'ємним укладанням хвилями.

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Сінді Кроуфорд зараз нечаста гостя світських заходів, на відміну від її дочки Каї Гербер, яка цього року сяяла на оскарівській вечірці разом з бойфрендом – актором Остіном Батлером.

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