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У білій сукні та з гарним мейкапом: Сінді Кроуфорд сходила на конференцію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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809
Час на прочитання
1 хв
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У білій сукні та з гарним мейкапом: Сінді Кроуфорд сходила на конференцію

Сінді Кроуфорд / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

57-річна супермодель Сінді Кроуфорд постала у кадрі у гарному образі.

Топмодель, яка давно не виходить на подіум, але іноді знімається для глянцю і продовжує роботу в рекламних кампаніях різних брендів, поділилася у своєму блогу в Instagram знімками із заходу, який відвідала.

Сінді подякувала за запрошення на конференцію, присвячену б'юті-бізнесу, на яку вона приїхала в білій сукні на запах і з не глибоким V-подібним декольте і поясом на талії, підібравши до вбрання нюдові мюлі на шпильці.

Образ для світського виходу манекенниця доповнила масивним золотим браслетом на зап'ясті, каблучкою, насиченим макіяжем та красивим об'ємним укладанням хвилями.

(гортайте фото праворуч)

Сінді Кроуфорд зараз нечаста гостя світських заходів, на відміну від її дочки Каї Гербер, яка цього року сяяла на оскарівській вечірці разом з бойфрендом – актором Остіном Батлером.

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Дата публікації
Перегляди
809
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