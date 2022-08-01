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У білій сукні та з гаслом Stand With Ukraine: Аліна Байкова на благодійному заході

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У білій сукні та з гаслом Stand With Ukraine: Аліна Байкова на благодійному заході

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аліна Байкова щиро підтримує рідну країну і на кожному заході, який відвідує, закликає світ робити те саме.

Українська модель Аліна Байкова відвідала благодійний галавечір Unicef в Італії на острові Капрі, де збирали гроші для підтримки дітей, які постраждали від війни. Зірка продемонструвала розкішний образ у легкій білій сукні від Maison d'AngelAnn з воланами та високим розрізом на спідниці. Вбрання зірки чудово поєднувалося з гламурними босоніжками від René Caovilla, клатчем від Alexander McQueen та її бронзовою засмагою.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Доповнили лук моделі лаконічні прикраси, макіяж та зачіска. Але головним у цьому образі стало послання Аліни – дівчина вийшла на доріжку із гаслом Stand With Ukraine.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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