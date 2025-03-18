У білій сукні та з красивим макіяжем: Єва Лонгорія побувала на пляжній вечірці

Єва Лонгорія потусила на вечірці у пляжному клубі Joia Beach Club у Маямі-Біч.

50-річна акторка з'явилася на заході у білій сукні без рукавів, у неї було розпущене красиве каштанове волосся, насичений макіяж очей та блиск на губах, а також сережки з камінням у вухах.

Позувала Єва Лонгорія на пристані на тлі гарного краєвиду.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно акторка показувала, як приміряла відверті образи на честь свого 50-річчя, день народження Єва відсвяткувала 15 березня. У Instagram знаменитість поділилася цілою серією відвертих знімків із цього приводу.

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