У білій сукні та з квітковим кольє: Джорджіна Родрігес на кінофестивалі у Венеції

Кохана Кріштіану Роналду відвідала показ фільму Queer на Венеційському кінофестивалі.
30-річна аргентинська модель та мати дітей легендарного португальського футболіста вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Венеції у білій сукні без бретельок, що ідеально підкреслює її фігуру та з невеликим шлейфом. Коли Джорджина прямувала на доріжку цей шлейф допомагав притримувати невідомий чоловік у чорному костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою.
Родрігес доповнила свій образ квітковому кольє на шиї, сережками з діамантами, квітковою каблучкою та французьким манікюром. Також у неї був виразний макіяж очей із рожевими тінями та на губах рожевий блиск. А густе чорне волосся було укладене в красиву зачіску.
Раніше Джорджина показувала фото, зроблені біля приватного літака, що приземлився у Венеції, на якому вона прилетіла.
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