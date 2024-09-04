У білій сукні та з квітковим кольє: Джорджіна Родрігес на кінофестивалі у Венеції

30-річна аргентинська модель та мати дітей легендарного португальського футболіста вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Венеції у білій сукні без бретельок, що ідеально підкреслює її фігуру та з невеликим шлейфом. Коли Джорджина прямувала на доріжку цей шлейф допомагав притримувати невідомий чоловік у чорному костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Родрігес доповнила свій образ квітковому кольє на шиї, сережками з діамантами, квітковою каблучкою та французьким манікюром. Також у неї був виразний макіяж очей із рожевими тінями та на губах рожевий блиск. А густе чорне волосся було укладене в красиву зачіску.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Раніше Джорджина показувала фото, зроблені біля приватного літака, що приземлився у Венеції, на якому вона прилетіла.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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