У білій сукні в Римі: панамська модель кокетливо покрутила широкими стегнами

29-річна Грейсі Бон любить вихвалятися своїми пишними формами.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram відео, зняте з її поїздки до Італії. Позувала красуня на тлі історичної міської архітектури.
Дівчина постала у білій обтислій сукні з бретелькою-галтером і драпуванням на ліфі. На голові вона зав'язала хустку карамельного кольору, із-під якої волосся спадало на спину. У макіяжі Бон акцент зробила на пишних накладних віях. Шию Грасія прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою.
Модель кокетливо покрутила своїми широкими стегнами. Грасія обожнює вихвалятися своїми сексуальними формами і тонкою талією.
Нагадаємо, Грейсі Бон засмагала на яхті у стильному бікіні бронзового відтінку, демонструючи спокусливі сідниці.
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