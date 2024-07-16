У білій сукні від Gucci: акторка Дейзі Едгар-Джонс на прем'єрі фільму-катастрофи

26-річна Дейзі Едгар-Джонс, відома багатьом кіноманам з мінісеріалу "Нормальні люди" та фільму "Там, де раки співають", відвідала презентацію фільму "Смерчі" у Лос-Анджелесі.

У цій картині вона зіграла головну роль, тож була зіркою заходу. Перед фотографами Дейзі з'явилася в білій сукні від бренду Gucci, виконаній в лаконічному дизайні.

Сукня мала високу горловину з невеликим драпуванням і високий розріз на спідниці. Також вбрання прикрашала гола спина. Доповнила вбрання акторка босоніжками з ремінцями, зачіскою з трендовим чубчиком-шторкою та кількома золотими прикрасами.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

Перед фотографами вона також позувала з колегою за фільмом Гленом Павеллом, який тримав собаку на руках.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

Деякими кадрами у цьому вбранні Дейзі поділилася також на своїй сторінці у Instagram.

Ще одна прем'єра відбулася у Мадриді. Там акторка Скарлетт Йоганссон вийшла на публіку у чорній мінісукні, щоб презентувати романтичну комедію "Забери мене на Місяць".

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