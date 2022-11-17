У білій сукні-вишиванці з китицями: ніжний образ Каті Осадчої

Катя Осадча опублікувала в Instagram чорно-білу світлину. На ній ведуча постала у білій сукні з вишивкою "білим по білому" та китицями. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на очах. Катя пронизливо дивиться в об'єктив фотокамери.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

"Інколи здається, що більше завдань, ніж є, не може бути, що треба зосередитися і робити одне, як у книжках пишуть… Але в книжках не пишуть, що робити під час війни…

Ми по перемозі зможемо написати багато своїх книжок, про мультизадачність в умовах ракетних обстрілів і відсутності світла, про тайм менеджмент в умовах повітряних тривог і комендантської години, про вигорання на роботі не від рутини, а від кількості людського горя і неможливості одночасно допомогти всім…" - написала Осадча в дописі.

Читайте також: