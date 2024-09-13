У білій сукні з акцентом на декольте: Кая Гербер виблискувала на кінофестивалі в Торонто

23-річна модель Кая Гербер відвідала прем'єру фільму "Черепашка" у рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто.
До театру принцеси Уельської донька Сінді Кроуфорд приїхала в білій сукні на бретельках з акцентом на декольте, доповнивши її гострими молочно-білими туфлями на високому підборі, сережками-висячками з діамантами, тонким діамантовим кольє на шиї та кількома браслетами на зап'яті.
Її шовковисте темно-каштанове волосся граціозно струменіло по спині і плечах, а макіяж був досить виразним, Кая зробила акцент і на очах, і підкреслила губи олівцем і помадою, і не забула про вилиці та рум'яна.
Багато хто зазначив, як у цьому образі Кая схожа на свою знамениту маму Сінді Кроуфорд у молодості.
Декількома днями раніше Гербер відвідала прем'єру біографічної трагікомедії режисера Джейсона Райтмана – "Суботній вечір" (Saturday Night) – на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Позувала вона разом із актором Корі Майклом Смітом, з яким зіграла у цьому фільмі. А для виходу на доріжку обрала вінтажну чорну довгу сукню від бренду Donna Karan New York.
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