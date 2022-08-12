У білій сукні з ажурним коміром: акторка Зої Дойч прогулялася Нью-Йорком у романтичному образі

27-річна американська акторка Зої Дойч потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, у престижному районі Сохо. Дівчина була одягнена у незвичайну сукню від бренду Ulla Johnson з колекції осінь-зима 2022 року.

Зої Дойч / Фото: Getty Images

Образ Зої був білого кольору, мав широкий комір з ажурною вишивкою Ришельє, кілька ґудзиків спереду, пояс та асиметричний поділ. Доповнили цю сукню білі босоніжки на платформі від бренду Nodaleto та масивні сережки у вухах Joannalauraconstantine. Завершили образ Зої біла сумка-хобо від Valentino та укладання локонами.

Зі світом кінематографа Дойч пов'язана дуже тісно, оскільки її мати акторка Лея Томпсон, відому за роллю у фільмі "Назад у майбутнє", а батько — кінорежисер Говард Дойч, який працював над такими серіалами як "CSI: Місце злочину Нью-Йорк" та "Мелроуз-Плейс". Тому ще з дитинства дівчина періодично з'являлася у кіно та серіалах. Нещодавно знову вийшов фільм за її участю під назвою "Не гаразд" - це американська сатирична чорна комедія.

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