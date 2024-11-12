У білій сукні з чорними 3D-квітами: гарна Рейчел Зеглер на прем'єрі мультфільму

Рейчел Зеглер відвідала прем’єру мультфільму від Netflix "Зачаровані", яка відбулася у театрі The Paris на Мангеттені у Нью-Йорку. Вона озвучила головну героїню мультфільму – принцесу Елліан.

На червоній доріжці акторка постала у гарному образі. На ній була екстравагантна біла мінсікня з весняно-літньої колекції 2025 року бренду Harris Reed. Вбрання було прикрашене чорними 3D-квітами, воно мало білі ґудзики, об'ємні рукави, які переходили у рукавички, і глибокий виріз у зоні декольте з лацканами, як у жакета.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила чорними замшевими туфлями з блискучими ремінцями від Jimmy Choo.

Рейчез зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж смокі-айс і завершила лук прикрасами від Eva Fehren.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Зеглер сфотографувалася також із своєю колегою Ніколь Кідман, яка теж взяла участь в озвучці фільму. Вона сяяла у білій сукні Dolce & Gabbana Alta Moda з довгими рукавами та ажурними квітами.

Ніколь Кідман і Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Про мультфільм:

Він розповідає про пригоди принцеси Елліан (Зеглер), яка має вирушити у подорож, щоб врятувати свою сім’ю та королівство після того, як закляття перетворює її батьків (Бардем і Кідман) на монстрів.

На сервісі мультфільм з'явиться 22 листопада.

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