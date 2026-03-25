У білій сукні з чорним бантом-шлейфом: Зендея презентувала у Парижі романтичну комедію зі своєю участю

Зендея / © Associated Press

Зендея разом зі своїм колегою Робертом Паттінсоном презентувала у Парижі романтичну комедію «Любить не любить» (The Drama), у якій вони зіграли наречених.

Роберт Паттінсон і Зендея / © Associated Press

На прем’єрі стрічки акторка постала у пошитій на замовлення білосніжній лаконічній закритій сукні максі по фігурі і з довгими рукавами від бренду Louis Vuitton, у якій вона була схожа на наречену. Вбрання мало ззаду чорний бант, який переходив у довгий шлейф, що додав образу драматичності.

Аутфіт Зендея доповнила чорними туфлями-човниками на шпильках від Louis Vuitton. У неї була стильна стрижка біксі з м’якими хвилями і проділом набік, макіяж із акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем, а також нюдовий манікюр.

У вухах у зірки були діамантові сережки-цвяшки, а на шиї — багатошарове намисто від David Morris, зокрема п’ятирядне кольє Le Jardin з польовими квітами і кольє з огранюванням троянда.

Вчергове увагу фотографів привернула тонка золота каблучка на безіменному пальці Зендеї, яка може свідчити про те, що вона дійсно вийшла заміж за свого бойфренда Тома Голланда або це піар-хід у межах промокампанії фільму «Любить не любить». У романтичній комедії Зендея разом із Робертом Паттінсоном грають заручену пару, яка проходить випробування, коли несподіваний поворот подій вносить хаос у їхній тиждень весілля.

Нагадаємо, фільм «Любить не любить» від студії A24 в український прокат входить 1 квітня, а допрем’єрні покази — від 31 березня.