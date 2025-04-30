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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з чорними бантами: Кіра Найтлі відвідала показ Chanel в Італії

Суперзірка, яку ми любимо за такі фільми як «Гордість та упередження», «Пірати Карибського моря» та «Гра в імітацію», вигуляла нову сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кіра Найтлі

Кіра Найтлі / © Associated Press

Коли літо підкрадається дедалі ближче, відомий французький Модний дім Chanel презентував шанувальникам та клієнтам круїзну колекцію. Шоу відбулося в Італії на мальовничому острові Комо на віллі д’Есте XVI ст.

Гостею показу стала акторка Кіра Найтлі, яка є амбасадоркою цього бренду.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Вона носила в Італії ніжне вбрання вільного фасону, яке включало блузу з широкими рукавами та великими чорними бантами на грудях, а також довгу спідницю.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Образ Найтлі доповнила широким поясом із намистинами та золотою пряжкою, а також чорними сонцезахисними окулярами й туфлями з чорним мисом. Волосся Кіри було укладено у легкі хвилі.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Нагадаємо, що минулого місяця британська акторка відсвяткувала 40-річчя. У день її народження ми згадували її найкращі виходи у світ у гарних вечірніх сукнях.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
39
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