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- Шоу-бізнес
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У білій сукні з чорними бантами: Кіра Найтлі відвідала показ Chanel в Італії
Суперзірка, яку ми любимо за такі фільми як «Гордість та упередження», «Пірати Карибського моря» та «Гра в імітацію», вигуляла нову сукню.
Коли літо підкрадається дедалі ближче, відомий французький Модний дім Chanel презентував шанувальникам та клієнтам круїзну колекцію. Шоу відбулося в Італії на мальовничому острові Комо на віллі д’Есте XVI ст.
Гостею показу стала акторка Кіра Найтлі, яка є амбасадоркою цього бренду.
Вона носила в Італії ніжне вбрання вільного фасону, яке включало блузу з широкими рукавами та великими чорними бантами на грудях, а також довгу спідницю.
Образ Найтлі доповнила широким поясом із намистинами та золотою пряжкою, а також чорними сонцезахисними окулярами й туфлями з чорним мисом. Волосся Кіри було укладено у легкі хвилі.
Нагадаємо, що минулого місяця британська акторка відсвяткувала 40-річчя. У день її народження ми згадували її найкращі виходи у світ у гарних вечірніх сукнях.