У білій сукні з декольте і червоній – з мереживом: розкішні образи Катерини Бужинської на концерті у Києві

Катерина Бужинська разом із Михайлом Грицканом виступила з благодійним коцнертом у столиці.
Днями народна артистка України Катерина Бужинська і заслужений артист Михайло Грицкан у межах свого благодійного туру "Воля" виступили з концертом у Національному палаці мистецтв "Україна".
Дует потішив шанувальників своїми улюбленими хітами і новими композиціями ("Україна – це ми", "Королева натхнення", "Viva Svoboda", "Романсеро", "Грішник", "Весілля", "Закохана в осінь", "Жіноча лірика", "Чорний велюр" та інші) у супроводі музичного гурту "Гранд".
Відкрив концерт Чернівецький військовий оркестр, який глядачі зустріли оплесками. У концерті також взяли участь танцівники балету "Флеш", "Мрія" та ансамблю "Пульс".
На виступі дуету були присутні також військові, серед яких був рідний брат Катерини, який служить в лавах ЗСУ.
На завершення свята пісні Катерині і Михайлу вручили почесний знак "Орден Миру" – державну нагороду за вагомий особистий внесок у миротворчу справу.
На сцені цього вечора Бужинська продемонструвала кілька розкішних образів. Один із них – у білосніжній сукні максі з пікантним декольте від буковинського бренду Maximabridal.
Приталене вбрання було розшите бісером, паєтками і блискітками.
Аутфіт співачка доповнила прозорими рукавичками з блискітками і рюшами та ефектною білою накидкою з об'ємними 3D-квітами.
Виконавиця також зачарувала прекрасним образом у червоній асиметричній сукні з мереживом, стразами і високим розрізом від української дизайнерки Жеоржети Гавки.
На Бужинській також були червоні мереживні колготи та червоні лаковані туфлі на шпильках.
Свої луки Катерина гармонійно доповнила красивим укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді та елегантними аксесуарами.
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