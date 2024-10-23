У білій сукні з декольте і червоній – з мереживом: розкішні образи Катерини Бужинської на концерті у Києві

Катерина Бужинська разом із Михайлом Грицканом виступила з благодійним коцнертом у столиці.

Днями народна артистка України Катерина Бужинська і заслужений артист Михайло Грицкан у межах свого благодійного туру "Воля" виступили з концертом у Національному палаці мистецтв "Україна".

Михайло Грицкан і Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

Дует потішив шанувальників своїми улюбленими хітами і новими композиціями ("Україна – це ми", "Королева натхнення", "Viva Svoboda", "Романсеро", "Грішник", "Весілля", "Закохана в осінь", "Жіноча лірика", "Чорний велюр" та інші) у супроводі музичного гурту "Гранд".

Відкрив концерт Чернівецький військовий оркестр, який глядачі зустріли оплесками. У концерті також взяли участь танцівники балету "Флеш", "Мрія" та ансамблю "Пульс".

Михайло Грицкан і Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

На виступі дуету були присутні також військові, серед яких був рідний брат Катерини, який служить в лавах ЗСУ.

Михайло Грицкан і Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

На завершення свята пісні Катерині і Михайлу вручили почесний знак "Орден Миру" – державну нагороду за вагомий особистий внесок у миротворчу справу.

На сцені цього вечора Бужинська продемонструвала кілька розкішних образів. Один із них – у білосніжній сукні максі з пікантним декольте від буковинського бренду Maximabridal.

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

Приталене вбрання було розшите бісером, паєтками і блискітками.

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

Аутфіт співачка доповнила прозорими рукавичками з блискітками і рюшами та ефектною білою накидкою з об'ємними 3D-квітами.

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

Виконавиця також зачарувала прекрасним образом у червоній асиметричній сукні з мереживом, стразами і високим розрізом від української дизайнерки Жеоржети Гавки.

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

На Бужинській також були червоні мереживні колготи та червоні лаковані туфлі на шпильках.

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

Свої луки Катерина гармонійно доповнила красивим укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді та елегантними аксесуарами.

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

Катерина Бужинська/Фото Ілони Рукобрацької

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