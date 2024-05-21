У білій сукні з декольте та бантом: ефектна Кендіс Свейнпоул на доріжці в Каннах

35-річна модель та мама двох синів вийшла на доріжку у білій сукні з тюлю, з квітковою аплікацією, відвертою лінією декольте та величезним бантом збоку від Vivienne Westwood, яку доповнила білими туфлями-човниками на високих підборах.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

На шиї у Свейнпоул було гарне діамантове кольє і кілька сережок було у вухах. Довге волосся вона розпустила і зачесала назад, зробила макіяж очей у теплих бронзових відтінках і підкреслила помадою та олівцем губи.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

Кендіс приїхала на показ фільму "Учень" (The Apprentice) від режисера Алі Аббасі. Цього ж дня і на цій самій прем'єрі сяяла на червоній доріжці та акторка Кейт Бланшетт. Вона постала в елегантній сукні-бюстьє від Jean Paul Gaultier.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

А також ми бачили на доріжці виходи колег Кендіс — Белли Хадід, Барбари Палвін та Тоні Гаррн.

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