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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні з декольте та квітами: Лейтон Містер відвідала прем'єру серіалу у міні

Американська акторка з’явиться у другому сезоні популярного серіалу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лейтон Містер

Лейтон Містер / © Associated Press

Лейтон Містер, яка прославилася головною роллю в серіалі нульових «Пліткарка», відвідала Нью-Йорк. Зірка вийшла на червону доріжку фотоколу до серіалу «Буканьєрки», який проводився у кінотеатрі The Twenty Two.

Акторка продемонструвала ніжний образ від Модного дому Giambattista Valli — коротку білу сукню з глибоким декольте, яке було прикрашене великими трояндами з шовку. Спідниця сукні була прикрашена довгими стрічками-торочкою у вигляді гілок із квітами та листям.

Лейтон Містер / © Associated Press

Лейтон Містер / © Associated Press

Образ Лейтон доповнила прозорими туфлями на підборах, які були прикрашені камінням та стразами. Також вона зробила ніжний макіяж із рум’янами. Волосся акторка трохи зібрала ззаду і залишила тонкі пасма спадати на обличчя.

Захід вона відвідала з колегою Крістіною Гендрікс.

Лейтон Містер і Крістіна Гендрікс / © Associated Press

Лейтон Містер і Крістіна Гендрікс / © Associated Press

Про те, що Лейтон з’явиться у серіалі, стало відомо у жовтні 2024 року. Вона зіграє персонажку на ім’я Нелл.

Нагадаємо, що також у цьому серіалі знімається дочка Кейт Вінслет — акторка Міа Тріплтон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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