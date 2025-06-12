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- Шоу-бізнес
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У білій сукні з декольте та квітами: Лейтон Містер відвідала прем'єру серіалу у міні
Американська акторка з’явиться у другому сезоні популярного серіалу.
Лейтон Містер, яка прославилася головною роллю в серіалі нульових «Пліткарка», відвідала Нью-Йорк. Зірка вийшла на червону доріжку фотоколу до серіалу «Буканьєрки», який проводився у кінотеатрі The Twenty Two.
Акторка продемонструвала ніжний образ від Модного дому Giambattista Valli — коротку білу сукню з глибоким декольте, яке було прикрашене великими трояндами з шовку. Спідниця сукні була прикрашена довгими стрічками-торочкою у вигляді гілок із квітами та листям.
Образ Лейтон доповнила прозорими туфлями на підборах, які були прикрашені камінням та стразами. Також вона зробила ніжний макіяж із рум’янами. Волосся акторка трохи зібрала ззаду і залишила тонкі пасма спадати на обличчя.
Захід вона відвідала з колегою Крістіною Гендрікс.
Про те, що Лейтон з’явиться у серіалі, стало відомо у жовтні 2024 року. Вона зіграє персонажку на ім’я Нелл.
Нагадаємо, що також у цьому серіалі знімається дочка Кейт Вінслет — акторка Міа Тріплтон.