У білій сукні з декольте та шлейфом: ефектна Ріанна відвідала церемонію вручення нагород у Нью-Йорку

Зірка сяяла перед камерами в обіймах бойфренда.
У Нью-Йорку відбулася 38-ма щорічна церемонія вручення премії Footwear News Achievement Awards, яку відвідала Ріанна. На заході нагороду вручили коханому Ріанни - реперу A$AP Rocky, який вийшов із нею на червону доріжку.
A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, отримав нагороду за найкращу колаборацію року разом із брендом Puma. Для виходу у світ він одягнув штани, шкіряну куртку і доповнив лук ременем із величезною пряжкою.
Ріанна ж обрала довгу білу сукню від бренду Alaïa - це було вбрання з коміром, декольте, довгими рукавами, розрізом на спідниці та шлейфом. Носила сукню вона з білими босоніжками Manolo Blahnik зі шнурівкою та прикрасами від Chrome Hearts і Van Cleef & Arpels.
Також зірка зробила яскравий макіяж та високу зачіску з чубчиком.
Цей захід вони відвідали невдовзі після того, як разом також позували на церемонії Fashion Awards, яка відбулася у Лондоні. Ріанна вибрала вбрання від відомого бренду Christian Lacroix. На ній був вінтажний костюм із колекції осінь-зима 2002 – бірюзова шуба з асиметричним подолом та величезний капелюх.
Читайте також:
- Ріанна вперше за тривалий час з'явилася з двома підрослими синами від відомого репера
- У червоному латексному комбінезоні: Ріанна вийшла на публіку в зухвалому вбранні, яке підкреслювало фігуру
- Вау, яка: Ріанна в пухнастій шубі та корсеті з'явилася на презентації свого бренду спідньої білизни