У білій сукні з декольте та шлейфом: ефектна Ріанна відвідала церемонію вручення нагород у Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбулася 38-ма щорічна церемонія вручення премії Footwear News Achievement Awards, яку відвідала Ріанна. На заході нагороду вручили коханому Ріанни - реперу A$AP Rocky, який вийшов із нею на червону доріжку.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Associated Press

A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, отримав нагороду за найкращу колаборацію року разом із брендом Puma. Для виходу у світ він одягнув штани, шкіряну куртку і доповнив лук ременем із величезною пряжкою.

Ріанна ж обрала довгу білу сукню від бренду Alaïa - це було вбрання з коміром, декольте, довгими рукавами, розрізом на спідниці та шлейфом. Носила сукню вона з білими босоніжками Manolo Blahnik зі шнурівкою та прикрасами від Chrome Hearts і Van Cleef & Arpels.

Ріанна / Фото: Associated Press

Також зірка зробила яскравий макіяж та високу зачіску з чубчиком.

Ріанна / Фото: Associated Press

Цей захід вони відвідали невдовзі після того, як разом також позували на церемонії Fashion Awards, яка відбулася у Лондоні. Ріанна вибрала вбрання від відомого бренду Christian Lacroix. На ній був вінтажний костюм із колекції осінь-зима 2002 – бірюзова шуба з асиметричним подолом та величезний капелюх.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Associated Press

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