У білій сукні з довгою накидкою: бразильська топмодель Анджеліна Кендалл відвідала галавечір

Моделі Анджеліні Кендалл ще немає і 20 років, а вона вже стрімко увірвалася на світову модну сцену. Анджеліна вже встигла взяла участь у шоу таких брендів як: Louis Vuitton, Versace, Fendi, Burberry, Jacquemus, Tom Ford та Courrèges.

Також вона прикрашала обкладинки таких шанованих видань, як Vogue Italia, Holiday Magazine, Harper's Bazaar France та багато інших. Крім того, модель неодноразово брала участь у показах Chanel, під час яких їй випадала честь закривати шоу у весільній сукні.

Цього року вона вперше з'явилася на заході 2024 року LACMA Art+Film Gala, який відбувся у Лос-Анджелесі. Модель одягла на цей захід довгу білу сукню з галтером і легкою накидкою з дуже довгим шлейфом. Також накидку прикрашало біле об'ємне пір'я.

Анджеліна Кендалл / Фото: Associated Press

Її образ також доповнили білі босоніжки на підборах, клатчі, мокра зачіска та дуже яскравий макіяж.

Анджеліна Кендалл / Фото: Associated Press

Захід відвідали й багато інших зірок, включаючи Кім Кардашян, яка привернула найбільше уваги преси не лише завдяки своїй сукні з декольте, а й завдяки одній унікальній прикрасі – аметистовому хресту, який багато років тому носила принцеса Діана.

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