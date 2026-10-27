У білій сукні з довгою торочкою: 60-річна Синтія Ніксон у жіночному ауфіті з’явилася на прем’єрі

Синтія Ніксон / © Associated Press

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Синтія Ніксон, відома за роллю Міранди Гоббс у культовому серіалі «Секс і місто», відвідала у Нью-Йорку прем’єру четвертого сезону історичного серіалу HBO «Позолочене століття» (The Gilded Age), у якому зіграла.

Синтія Ніксон / © Associated Press

Зірка з’явилася на червоній доріжці у білій сукні максі без рукавів, оздобленій довгою торочкою, що переходила у шлейф.

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Синтія Ніксон / © Associated Press

Вуха Ніксон прикрасила елегантними сережками з діамантами, а на руці сяяла каблучка. У неї було хвилясте укладання і макіяж смокі-айс.

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Синтія Ніксон / © Associated Press

Нагадаємо, у серіалі «Позолочене століття» Ніксон виконує роль Ади Брук. Події історичної драми розгортаються у Нью-Йорку наприкінці XIX століття та розповідають про життя заможних американських родин, суперництво між старою аристократією і новими багатіями та суспільні зміни тієї епохи.

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