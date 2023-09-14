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У білій сукні з драпуванням: Сальми гаєк з'явилася на кінофестивалі в Торонто

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У білій сукні з драпуванням: Сальми гаєк з'явилася на кінофестивалі в Торонто

Сальма Хайєк / Фото: Getty Images

Зірка віддала перевагу лаконічному однотонному вбранню.

Акторка Сальма Гаєк має насичений тиждень, адже кілька днів тому вона у вечірньому луку сяяла на благодійному заході в Нью-Йорку, який проводився за підтримки компанії її чоловіка — мільярдера Франсуа-Анрі Піно. А вже 13 вересня вона прилетіла до Канади, де з'явилася на зустрічі Meet and Greet, яка відбулася під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Також на цьому заході вона підтримала фільм "Смак Різдва" (El Sabor de la Navidad).

Для своєї появи на кінофестивалі Сальма обрала білу сукню зі шлейфом. Вбрання чудово підкреслювало струнку фігуру зірки. Єдиною прикрасою сукні було драпування на талії. Вбрання Сальма доповнила яскравим макіяжем з червоною помадою, декількома прикрасами та лаконічною зачіскою з рівним волоссям.

Сальма Хайєк / © Getty Images
Сальма Хайєк / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
274
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