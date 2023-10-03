У білій сукні з дуже сміливим декольте: Зендея викликала фурор образом на фешншоу в Парижі

Зірка одягла цікавий та досить пікантний аутфіт від знаменитого бренду.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції весна-літо 2023 року Модного дому Louis Vuitton і однією з головних зіркових гостей цього заходу стала акторка Зендея.

Дівчина спричинила справжній фурор, оскільки одягла на захід білу пряму сукню з невеликим шлейфом. Особливістю цього вбрання було те, що воно мало величезну блискавку спереду, яку Зендея розстебнула.

Так у сукні вийшло дуже глибоке та досить відверте V-подібне декольте. Також на плечах її оздоблював золотистий декор у вигляді замків.

Зендея / Фото: Associated Press

Доповнила вона це вбрання білими туфлями-човниками, зачіскою з прямим волоссям, макіяжем з рум'янами, а також лаконічними сережками у вухах та кількома браслетами на зап'ястях та каблучками.

Зендея / Фото: Associated Press

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