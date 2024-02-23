У білій сукні з ефектним декольте: французька блогерка Мара Лафонтан на показі відомого бренду

Французька зірка Instagram, модель та дизайнерка ювелірних прикрас Мара Лафонтан відвідала Тиждень моди у Мілані. Дівчина з'явилася серед гостей на показі мод бренду Genny, що презентував колекцію осінь-зима 2024-2025.

Для заходу вона одягла білу довгу сукню з бретелькою-галтером та оригінальною спідницею фасону русалка. Також у вбрання Мари було ефектне глибоке декольте, оформлене рюшею з тканини та прикрашене золотим металевим декором.

Француженка уклала свій тендовий чубок-шторку, зробила манікюр ніжно-рожевим лаком та макіяж з рожевими рум'янами на щоках.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

Також Мара з'явилася раніше на показі бренду Roberto Cavalli, який також бере участь у Тижні моди та демонстрував нову колекцію осінь-зима 2024-2025. Перед камерами вона позувала в шкіряному бюстгальтері та штанах-кльош.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

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