У білій сукні з глибоким декольте: Демі Мур у розкішному образі сяяла на благодійному вечорі amfAR

Акторка обрала для своєї появи вбарння від бренду Loewe.

Демі Мур відвідала 30-й щорічний галаконцерт amfAR, який відбувся у Hotel du Cap-Eden-Roc у межах Каннського кінофестивалю. Цьогоріч акторка стала ведучою заходу.

Демі Мур / Фото: Associated Press

На традиційній галавечері amfAR збирають кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.

Демі з'явилася там у розкішному аутфіті. На ній була біла сукня від бренду Loewe з глибоким декольте, яке чудово підкреслило її спокусливий бюст. Вбрання також мало високий розріз на стегні і було прикрашене біля плечей розсипом страз.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі Мур / Фото: Associated Press

Свій лук Мур доповнила красивими діамантовими прикрасами Chopard і босоніжками кольору металік на шпильках від Aquazzura. Їй зробили елегантну зачіску і вечірній макіяж.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур на вечірці, організованій брендом Chopard, під назвою Once Upon A Time постала у красивій яскраво-жовтій сукні від бренду Oscar de la Renta.

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