У білій сукні з "голим" низом: модель блиснула трусами на б'юті-івенті

Брукс Нейдер обожнює носити провокаційні вбрання.
Американська модель Брукс Нейдер відвідала б'юті-презентацію в Остіні, штат Техас. Для своєї появи вона обрала пікантний аутфіт.
На Брукс була біла довга сукня з американською проймою і високою горловиною. Спідниця вбрання була з перфорацією, тож красуня виблискувала перед присутніми білими трусами.
Лук Брукс доповнила зеленим поясом із крокодилячим принтом і золотою пряжкою. Взута вона була у бежеві мюля на підборах.
Нейдер зробила укладання, зачесавши волосся назад, макіяж із рожевою помадою, молочний манікюр, вуха вона прикрасила довгими сережками, а біцепс – золотим браслетом.
Нагадаємо, Брукс Нейдер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку у чорній латексній мінісукні з відвертим декольте.
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