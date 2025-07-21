У білій сукні з галтером: Єва Лонгорія сяяла на галавечорі в Іспанії

Єва Лонгорія / © Getty Images

Реклама

Акторка Єва Лонгорія відвідала благодійний галавечір Global Gift Gala, який відбувся у готелі Don Pepe Gran Meliá в Іспанії. Вона вийшла до фотографів у довгій білій сукні ефектного дизайну.

Вбрання Єви було однотонним і ідеально підкреслювало фігуру. Сукня мала бретельку-галтер, яка зараз користується великою популярністю, кілька складок і трикутний виріз під грудьми. Образ акторка доповнила сережками-зірками з діамантами, макіяжем у коричневій гамі, а також зачіскою з прямим розпущеним волоссям, яке уклала в проділ.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Лонгорія також демонструвала білий лук раніше — у стильному вбранні з декольте вона з’явилася на кінофестивалі в Каннах. Акторка також тоді продемонструвала свою ексклюзивну сумку, яку пошили їй на замовлення із її золотої сукні.

Реклама

Єва Логорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images