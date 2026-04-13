У білій сукні з глибоким декольте: Елізабет Герлі з сином і бойфрендом з’явилася на премії

Акторка побувала на церемонії найпрестижнішої театральної нагороди у Великій Британії. 

Елізабет Герлі з сином і бойфрендом / © Associated Press

Елізабет Герлі відвідала у Лондоні церемонію вручення премії Olivier Awards 2026. На захід вона прийшла разом зі своїм сином Деміаном Герлі та бойфрендом — музикантом, батьком Майлі Сайрус, Біллі Реєм Сайрусом.

Деміан та Елізабет Герлі і Біллі Рей Сайрус / © Associated Press

Акторка обрала для своєї появи білу сукню від Zuhair Murad. Вбрання мало глибоке декольте, довгі рукави, драпування та асиметричну спідницю з рюшами і високим розрізом, що відкривав одну ногу.

Аутфіт вона доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах. Ліз зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і чорний педикюр. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками-люстрами, а шию — срібним ланцюжком із кулоном у вигляді голови змії.

Елізабет Герлі / © Associated Press

Деміан був одягнений у шовковий костюм кольору шампань і сорочку з глибоким вирізом. Із аксесуарів він використав золотий ланцюжок із підвіскою-хрестиком із чорним камінням.

Деміан та Елізабет Герлі і Біллі Рей Сайрус / © Associated Press

На Біллі Рею був чорний костюм, чорна футболка, шарф-хустка з «хижим» принтом і торочкою, а також кілька ланцюжків із підвісками.

Елізабет Герлі і Біллі Рей Сайрус / © Associated Press

Нагадаємо, Елізабет Герлі і Біллі Рей Сайрус зустрічаються від квітня минулого року.

