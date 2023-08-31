У білій сукні і прикрасах із пантерою: струнка італійська модель у розкішному образі сяяла на червоній доріжці

Паола Турані прийшла на відкриття Венеційського кінофестивалю у гарному образі від Zuhair Murad.

Італійська модель Паола Турані на церемонію відкриття ювілейного 80-го Венеційського кінофестивалю на острові Лідо прийшла у розкішному аутфіті.

На червоній доріжці брюнетка з'явилася у білій обтислій сукні максі з американською проймою від бренду Zuhair Murad. Вбрання на комірі і в зоні декольте розшите красивим камінням. Сукня чудово підкреслила струнку і сексуальну фігуру Паоли.

Паола Турані / Фото: Associated Press

Ідеально рівне волосся спадало їй на спину. Турані зробила вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були сережки з камінням у вигляді голови пантери, а на руках – браслет і каблучка із цього самого комплексу. Бежевий манікюр завершив образ моделі.

Паола Турані / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а італійська співачка Маліка Аян приїхала на кінофестиваль у дивному костюмі коричнево-чорного кольору, прикрашеному деталями, які імітували соски, що стирчать.

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