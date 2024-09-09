У білій сукні з квітковими аплікаціями: Сідні Свіні продемонструвала ніжний образ

Сідні Свіні продемонструвала на Міжнародному кінофестивалі у Торонто гарний ніжний образ.

На акторці була біла сукня А-силуету від бренду Erdem, прикрашена рожевими і кремовими квітковими аплікаціями, і вкорочена накидка з коміром.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Аутфіт Свіні доповнила білим тонким ремінцем із бантом і замшевими рожевими туфлями.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

У неї було скромне укладання, насичений вечірній макіяж, елегантні сережки і каблучки з камінням на пальцях.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сідні Свіні на вечері Armani Beauty з'явилася у вечірній чорній сукні максі, яка складалася з плісованої спідниці з невеликим шлейфом, об'ємної баски і прозорого топу, розшитого чорними квітковими аплікаціями з паєток, бісеру і каміння.

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