У білій сукні з квітковими аплікаціями: Сідні Свіні продемонструвала ніжний образ

26-річна акторка у пишному вбранні вийшла на червону доріжку.
Сідні Свіні продемонструвала на Міжнародному кінофестивалі у Торонто гарний ніжний образ.
На акторці була біла сукня А-силуету від бренду Erdem, прикрашена рожевими і кремовими квітковими аплікаціями, і вкорочена накидка з коміром.
Аутфіт Свіні доповнила білим тонким ремінцем із бантом і замшевими рожевими туфлями.
У неї було скромне укладання, насичений вечірній макіяж, елегантні сережки і каблучки з камінням на пальцях.
Нагадаємо, Сідні Свіні на вечері Armani Beauty з'явилася у вечірній чорній сукні максі, яка складалася з плісованої спідниці з невеликим шлейфом, об'ємної баски і прозорого топу, розшитого чорними квітковими аплікаціями з паєток, бісеру і каміння.
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