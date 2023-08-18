У білій сукні з мереживом: Флоренс П'ю прийшла на страйк, щоб підтримати колег

В Америці триває історичний страйк працівників кіноіндустрії — люди виходять на вулиці у Каліфорнії та Нью-Йорку, вимагаю кращої оплати праці. Серед тих, хто вирішив підтримати колег по цеху, було багато відомих особистостей, але також під приціл фотографів потрапила і молода перспективна акторка Флоренс П'ю.

Дівчина у свої 27 років уже з'являлася у фільмах "Не турбуйся, серденько", "Опенгеймер" і знімається у "Дюні 2". У Каліфорнії вона вийшла на страйк у короткій білій сукні з мереживом та відкритими плечима, які прикрашала рюша.

Також на Флоренсі були кросівки зі шкарпетками, на плечі висіла сумка на довгому ремінці, а на очі вона одягла окуляри від бренду Valentino, амбасадоркою якого є. Волосся Флоренс вже трохи відросло (вона його поголила заради нещодавньої ролі) і вона його пофарбувала у білявий відтінок.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

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