У білій сукні зі стразами: Кейт Бланшетт у ніжному аутфіті з'явилася на Венеційському кінофестивалі

Акторка у вбранні від Louis Vuitton сяяла на червоній доріжці кіноподії.

Кейт Бланшетт продемонструвала новий гарний образ на Венеційському кінофестивалі.

Цього разу вона з'явилася у білій закритій сукні максі з невеликим шлейфом від бренду Louis Vuitton. Вбрання мало прозору тканину зі стразами, яка прикривала її руки і груди.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Атфіт Бланшетт доповнила білими туфлями. Укладання довжини каре з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили лук зірки.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт у костюмі з вирізом та перлами на спині від Armani Prive прибула на показ серіалу "Відмова від відповідальності".

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