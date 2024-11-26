У білій сукні з оголеною спиною: Арабелла Чі у спокусливому образі позувала у Дубаї

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімок зі своєї поїздки до Дубаю.

Вона позувала у холі готелю у сексуальному образі. На моделі була біла шовкова сукня у білизняному стилі з оголеною спиною. Лук вона доповнила босоніжками кольору металік і білою сумкою від Chanel.

Арабелла Чі/Instagram

Чі зібрала волосся в пучок, зробила вечірній макіяж, білий манікюр і завершила лук золотими прикрасами.

Нагадаємо, Арабелла Чі у чорно-білому купальнику похизувалася спокусливим бюстом.

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