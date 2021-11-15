У білій сукні з оголеною спиною: Дженніфер Лопес продемонструвала розкішний лук у Вегасі

Попдіва підкреслила сексуальні форми ефектним вбранням.

Дженніфер Лопес що б не одягла, вона у всьому має розкішний вигляд. Наприклад, вона продемонструвала фоловерам свій ефектний аутфіт в білій асиметричній сукні міді на бретельках зі стразами та з оголеною спиною.

Дженіфер Лопес / Instagram Дженніфер Лопес

Вбрання ідеально підкреслило її головну гідність – пишні сідниці.

Сукню Джен поєднала з бежевими босоніжками зі шнурівкою на щиколотках та сумочкою, інкрустованою кристалами.

На руці у неї був браслет з камінням, у вухах – довгі сережки з камінням, волосся вона красиво уклала і зробила насичений макіяж із графітово-димчастими тінями.

Дженіфер Лопес / Instagram Дженніфер Лопес

"Час сяяти у Вегасі", — підписала світлини артистка.

Лопес у сексуальному образі від італійського бренду Dolce & Gabbana виступила на 36-й щорічній церемонії відкриття Залу слави рок-н-ролу у Rocket Mortgage Fieldhouse.

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